ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичДжокович получил по голове и проиграл, Надаль узнал свой уровень, а Тим объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Мамаев объяснил, как принял решение уйти из футбола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Бывший футболист сборной России Павел Мамаев рассказал, когда принял решение завершить игровую карьеру.

    Павел Мамаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Мамаев

    Последним клубом Мамаева стали подмосковные «Химки», которые он покинул летом 2022 года. В феврале 2023 года Павел объявил об окончании карьеры.

    «После "Химок" были ли варианты? Да, но у нас родился сын, мы с женой провели фантастическое лето — съездили в Анапу, Крым, слетали на Алтай. Предложения пришли уже ближе к осени, а я все это время ничего не делал. Я всем командам честно сказал, что мне нет смысла обманывать: мне надо месяц подготовиться, а там уже и перерыв на чемпионат мира. Предлагал вернуться к обсуждениям зимой, но я тогда уже для себя принял решение, что больше не хочу играть», — заявил Мамаев в интервью «Чемпионату».

    35-летний Павел Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». На его счету 15 матчей за сборную России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У «Барсы» будут проблемы в матче с командой Захаряна?
  • «Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Астон Виллы»?
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Медведев легко обыграет протеже Джоковича?
  • Медьедович — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Медьедович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фиорентина — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мюллер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры