Мамаев объяснил, как принял решение уйти из футбола

Бывший футболист сборной Россиирассказал, когда принял решение завершить игровую карьеру.

Последним клубом Мамаева стали подмосковные «Химки», которые он покинул летом 2022 года. В феврале 2023 года Павел объявил об окончании карьеры.

«После "Химок" были ли варианты? Да, но у нас родился сын, мы с женой провели фантастическое лето — съездили в Анапу, Крым, слетали на Алтай. Предложения пришли уже ближе к осени, а я все это время ничего не делал. Я всем командам честно сказал, что мне нет смысла обманывать: мне надо месяц подготовиться, а там уже и перерыв на чемпионат мира. Предлагал вернуться к обсуждениям зимой, но я тогда уже для себя принял решение, что больше не хочу играть», — заявил Мамаев в интервью «Чемпионату».

35-летний Павел Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». На его счету 15 матчей за сборную России.