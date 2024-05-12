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    Галактионов заявил, что «Локомотив» борется за тройку в РПЛ

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

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    «Тяжелый матч, нерв борьбы высокий: одна команда борется за выживание, другая — за продвижение вверх, вперед. Была бескомпромиссная борьба. Все знают, как "Оренбург" играет дома.

    Конечно, мы ставим задачу бороться за тройку. Пока есть шансы математические, все реально. Надо биться. Самое главное, чтобы мы сами правильно отнеслись к этим играм. А дальше — подытожим в конце сезона», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 47-ю очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против «Факела» 18-го мая.

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