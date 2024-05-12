«Оренбург» — «Локомотив»: счет матча 0:2, обзор голов

на чужом поле одолел(2:0) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол «железнодорожники» забили на 8-й минуте встречи. Полузащитник команды Алексей Батраков мощно пробил в одно касание после передачи и не оставил шансов голкиперу соперника — 1:0.

На 62-й минуте «Локомотив» сумел удвоить свое преимущество благодаря голу защитника команды Александра Сильянова. Игрок отреагировал на навес партнера и поразил ворота соперника.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Локомотив 0:2 Голы: 0:1 Алексей Батраков (8'), 0:2 Александр Сильянов (62') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Иван Башич, Габриэль Флорентин, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Ghorbani M., Thompson J. Локомотив: Илья Лантратов, Александр Сильянов, Ньямси Жерзино, Евгений Морозов, Максим Ненахов, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Тимур Сулейманов Предупреждение: Евгений Морозов (28')

После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 47-ю очками в активе. «Оренбург» — на 12-й позиции (29 баллов).