ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Игра в поддавки. «Зенит» получил пощечину от ЦСКА в Санкт-Петербурге
  • 15:59
    • «Локомотив» всухую обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
  • 15:31
    • «Факел» и «Урал» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
    Все новости спорта

    «Локомотив» всухую обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

    «Оренбург» — «Локомотив»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Локомотив
    «Локомотив» на чужом поле одолел «Оренбург» (2:0) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

    «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив»

    Первый гол «железнодорожники» забили на 8-й минуте встречи. Полузащитник команды Алексей Батраков мощно пробил в одно касание после передачи и не оставил шансов голкиперу соперника — 1:0.

    На 62-й минуте «Локомотив» сумел удвоить свое преимущество благодаря голу защитника команды Александра Сильянова. Игрок отреагировал на навес партнера и поразил ворота соперника.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Локомотив 0:2
    Голы: 0:1 Алексей Батраков (8'), 0:2 Александр Сильянов (62') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Иван Башич, Габриэль Флорентин, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Ghorbani M., Thompson J. Локомотив: Илья Лантратов, Александр Сильянов, Ньямси Жерзино, Евгений Морозов, Максим Ненахов, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Тимур Сулейманов Предупреждение: Евгений Морозов (28')

    После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 47-ю очками в активе. «Оренбург» — на 12-й позиции (29 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арcенал» устроит шоу на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Атлетико» потеряет очки в матче против «Сельты»?
  • «Атлетико» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • «ПСЖ» должен отреагировать на вылет из ЛЧ
  • «ПСЖ» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.72
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Факел — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры