Рыбус: Все хотят, чтобы Рахимов остался в «Рубине»

Защитникдал комментарий по поводу матча против(3:1).

«Был в хорошей позиции после углового. Пробил под перекладину, хорошо получилось. Это очень важный для меня гол. Начало в команде у меня не получилось: одна травма, потом вторая, пропустил почти весь сезон. В конце сезона наконец‑то пришел в себя. Да, не хватает игрового ритма, но тренер доверяет, ему отдельное спасибо. Стараюсь как могу оправдать это доверие. Осталась пара игр.

Момент с пенальти? Не успел сыграть в мяч, чуть наступил на ногу. Когда наступил, сразу понял, что будет VAR. Надеялся, что могут не поставить точку. Но в целом пенальти по делу.

Слухи о Рахимове? Сегодня было видно, что никак не выбивают. Все хотят, чтобы тренер остался. Видно, что игроки довольны работой с ним. Результат неплохой для команды, которая только вышла в РПЛ», — цитирует Рыбуса «Матч ТВ».

«Рубин» поднялся на шестое место в турнирной таблице — 41 очко. «Ростов» находится на восьмой строчке — 40 очков.