«Балтика» — «Динамо»: счет матча 2:3, обзор голов

Марцел Личка (главный тренер «Динамо») Фото: globallookpress.com
В составе победителей отметились Константин Тюкавин, Роберто Фернандес и Николас Нгамале, а за хозяев забили Анхело Энрикес и Кирилл Капленко.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Балтика — Динамо 2:3
Голы: 0:1 Константин Тюкавин (3'), 1:1 Анхело Энрикес (32'), 2:1 Кирилл Капленко (68'), 2:2 Роберто Фернандес (90+3'), 2:3 Муми Нгамал (90+9') Балтика: Евгений Латышонок, Александр Жиров, Кевин Андраде, Диего Луна, Алекс Насименто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Кирилл Капленко, Кристиян Бистрович, Юрий Ковалёв, Анхело Энрикес, Виталий Лисакович Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин Предупреждения: Дмитрий Скопинцев (57'), Муми Нгамал (71'), Диего Лаксальт (81')
«Динамо» набрало 53 очка и располагается на первой строчке в таблице. «Балтика» с 27 пунктами занимает 15-е место.