«Ювентус» не намерен продавать Влаховича

Туринскийне собирается продавать своего лучшего нападающего, сообщает Calciomercato.

К сербу проявляют интерес многие топ-клубы. Самым активным в последнее время является лондонский «Арсенал», испытывающий огромные проблемы с забивным центрфорвардом.

«Ювентус» хочет оставить Влаховича в составе, но в тоже время не намерен увеличивать ему размер заработной платы. Сам серб готов остаться в туринском клубе, но только, если клуб повысит ему жалованье.

В этом сезоне 24-летний Влахович сыграл 27 матчей, забил 15 мячей, сделал 3 ассиста. Его контракт действует до лета 2026 года. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в € 65 млн.