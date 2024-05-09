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    «Ювентус» не намерен продавать Влаховича

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    Туринский «Ювентус» не собирается продавать своего лучшего нападающего Душана Влаховича, сообщает Calciomercato.

    Душан Влахович
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    Душан Влахович

    К сербу проявляют интерес многие топ-клубы. Самым активным в последнее время является лондонский «Арсенал», испытывающий огромные проблемы с забивным центрфорвардом.

    «Ювентус» хочет оставить Влаховича в составе, но в тоже время не намерен увеличивать ему размер заработной платы. Сам серб готов остаться в туринском клубе, но только, если клуб повысит ему жалованье.

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    • В этом сезоне 24-летний Влахович сыграл 27 матчей, забил 15 мячей, сделал 3 ассиста. Его контракт действует до лета 2026 года. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в € 65 млн.

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