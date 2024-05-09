Григорян о Слишковиче: Я относился к нему скептически

Российский специалистподелился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера

«Хотя я скептически к нему относился, но вижу, как каждый матч он вносит такие коррективы в подготовке к сопернику, которые логически обосновывают стратегию "Спартака" на данную игру. И эта логическая стратегия завершается положительным результатом», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

Напомним, что Слишкович признан лучшим тренером апреля в российской Премьер-лиге.

После 27-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против «Краснодара» 11-го мая.