Слишкович признан лучшим тренером апреля в РПЛ

изпризнан лучшим тренером апреля в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

Слишкович победил в голосовании болельщиков и экспертов РПЛ.

«В упорной борьбе и.о. главного тренера "Спартака" обошел Сергея Игнашевича (главного тренера "Балтики" — прим.), за которого проголосовало большинство комментаторов Матч Премьер», — говорится в сообщении РПЛ.

В прошлом месяце «Спартак» провел в рамках РПЛ три матча, в которых набрал семь очков.

На награду также претендовали Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Валерий Карпин («Ростов»).

Напомним, Слишкович стал временным тренером «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля. Красно-белые не потерпели ни одного поражения в шести матчах под руководством боснийского специалиста.