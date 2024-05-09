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    Слишкович признан лучшим тренером апреля в РПЛ

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    Владимир Слишкович из «Спартака» признан лучшим тренером апреля в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    Слишкович победил в голосовании болельщиков и экспертов РПЛ.

    «В упорной борьбе и.о. главного тренера "Спартака" обошел Сергея Игнашевича (главного тренера "Балтики" — прим.), за которого проголосовало большинство комментаторов Матч Премьер», — говорится в сообщении РПЛ.

    В прошлом месяце «Спартак» провел в рамках РПЛ три матча, в которых набрал семь очков.

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    • На награду также претендовали Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Валерий Карпин («Ростов»).

    Напомним, Слишкович стал временным тренером «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля. Красно-белые не потерпели ни одного поражения в шести матчах под руководством боснийского специалиста.

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