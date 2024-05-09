Слишкович признан лучшим тренером апреля в РПЛ

Владимир Слишкович Фото: globallookpress.com
Слишкович победил в голосовании болельщиков и экспертов РПЛ.
«В упорной борьбе и.о. главного тренера "Спартака" обошел Сергея Игнашевича (главного тренера "Балтики" — прим.), за которого проголосовало большинство комментаторов Матч Премьер», — говорится в сообщении РПЛ.
В прошлом месяце «Спартак» провел в рамках РПЛ три матча, в которых набрал семь очков.
На награду также претендовали Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Валерий Карпин («Ростов»).
Напомним, Слишкович стал временным тренером «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля. Красно-белые не потерпели ни одного поражения в шести матчах под руководством боснийского специалиста.