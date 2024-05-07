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    Мусаев и Слишкович — претенденты на звание лучшего тренера месяца в РПЛ

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    В РПЛ назвали 5 претендентов на звание лучшего тренера апреля в чемпионате России.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    • Мурад Мусаев («Краснодар», 5 матчей, 10 очков, 2-е место)

    • Владимир Слишкович («Спартак», 3 матча, 7 очков, 4-е место)

    • Игорь Осинькин («Крылья Советов», 5 матчей, 10 очков, 6-е место)

    • Сергей Игнашевич («Балтика», 5 матчей, 9 очков, 13-е место)

    • Валерий Карпин («Ростов», 5 матчей, 10 очков, 7-е место)

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    • Напомним, что 1-е место в таблице РПЛ занимает «Зенит» с 51-м очком в активе. На 2-й позиции «Краснодар» (50 баллов), а 3-ку лидеров замыкает «Динамо» (50).

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