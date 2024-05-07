Мусаев и Слишкович — претенденты на звание лучшего тренера месяца в РПЛ

Владимир Слишкович Фото: globallookpress.com
- Мурад Мусаев («Краснодар», 5 матчей, 10 очков, 2-е место)
- Владимир Слишкович («Спартак», 3 матча, 7 очков, 4-е место)
- Игорь Осинькин («Крылья Советов», 5 матчей, 10 очков, 6-е место)
- Сергей Игнашевич («Балтика», 5 матчей, 9 очков, 13-е место)
- Валерий Карпин («Ростов», 5 матчей, 10 очков, 7-е место)
Напомним, что 1-е место в таблице РПЛ занимает «Зенит» с 51-м очком в активе. На 2-й позиции «Краснодар» (50 баллов), а 3-ку лидеров замыкает «Динамо» (50).