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    Черчесов о работе в «Спартаке»: Когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность?

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что хотел бы возглавить «Спартак».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    По словам Черчесова, он не удивлен, что многие болельщики связывают его имя со «Спартаком».

    «Так происходит. Если бы этого не было, то это было бы удивительно. Всю жизнь в "Спартаке" как игрок или тренер работал. Добиваешься каких‑то успехов в других клубах, доказываешь свою состоятельность. Наверное, ассоциация какая‑то проходит. Но там люди работают, знают, что и как им надо.

    Как я люблю говорить: время никогда не приходит — время только уходит. Поэтому время уходит, а моложе мы не становимся. Так что когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность? И я говорю не только про Спартак», — сказал 60-летний специалист, слова которого приводит «Матч ТВ».

    Временным тренером «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля стал Владимир Слишкович, под руководством которого красно-белые ни разу не проиграли в шести предыдущих матчах.

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    • Напомним, ранее стало известно, есть ли у Черчесова шанс возглавить «Спартак».

    Черчесов остается без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша» в июле 2023 года.

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