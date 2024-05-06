Черчесов о работе в «Спартаке»: Когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность?

По словам Черчесова, он не удивлен, что многие болельщики связывают его имя со «Спартаком».
«Так происходит. Если бы этого не было, то это было бы удивительно. Всю жизнь в "Спартаке" как игрок или тренер работал. Добиваешься каких‑то успехов в других клубах, доказываешь свою состоятельность. Наверное, ассоциация какая‑то проходит. Но там люди работают, знают, что и как им надо.
Как я люблю говорить: время никогда не приходит — время только уходит. Поэтому время уходит, а моложе мы не становимся. Так что когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность? И я говорю не только про Спартак», — сказал 60-летний специалист, слова которого приводит «Матч ТВ».
Временным тренером «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля стал Владимир Слишкович, под руководством которого красно-белые ни разу не проиграли в шести предыдущих матчах.
Напомним, ранее стало известно, есть ли у Черчесова шанс возглавить «Спартак».
Черчесов остается без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша» в июле 2023 года.