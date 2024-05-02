Стало известно, есть ли у Карпина и Черчесова шанс возглавить «Спартак»

Спортивный директор «Спартака»заявил, что клуб не рассматривает кандидатурыи нидерландцана пост главного тренера.

«Почему так долго тянули с отставкой Абаскаля? Я не считаю, что это было долго. Приняли решение, когда это было нужно. Желаем Гильермо всего наилучшего, Абаскаль — хороший тренер. Сейчас работаем с Владимиром (Слишковичем — прим.).

Паскал Янсен не в списке. Почему? Он не в списке, все. Черчесов не в списке, это мое решение. Карпин? Нет», — приводит слова португальца «Матч ТВ».

Амарал также сообщил, что именно будет принимать решение по новому тренеру.

«Если бы я не был готов, меня бы тут не было. Я спортивный директор. Да, это буду [делать] я. Ищу атакующий стиль, но не глупый», — добавил Амарал.

Владимир Слишкович стал временным тренером «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также разгромила «Ростов» (5:1) и одержала победы над «Локомотивом» (3:2) и «Динамо» (2:0).

Все прогнозы на РПЛ

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.