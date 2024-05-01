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    Слишкович может остаться главным тренером «Спартака»

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    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос о том, может ли Владимир Слишкович избавиться от приставки «исполняющего обязанности» и полноценно возглавить «красно-белых».

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Сначала хочу сказать пару слов об игроках и тренере. Те усилия, которые они приложили для выхода из этой ситуации, огромны. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Мы рассматриваем Слишковича.

    Есть ли шорт-лист по тренерам? Имена назвать не могу, процесс похож на скаутинг, шорт‑лист есть. Владимир там есть. Я не выбираю тренеров по паспорту — выбираю по качеству. Он должен быть достоин. В России такие тренеры есть. Я считаю, что быть тренером "Спартака" должен тот, кто понимает реальность страны и клуба. Дело не в имени», — цитирует Амарала «Матч-ТВ».

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    • Напомним, что Слишкович назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» 14-го апреля. С тех пор команда приняла участие в 5-и встречах, где одержала 3 победы и оформила 2 ничейных результата.

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