Слишкович может остаться главным тренером «Спартака»

Спортивный директорответил на вопрос о том, может лиизбавиться от приставки «исполняющего обязанности» и полноценно возглавить «красно-белых».

«Сначала хочу сказать пару слов об игроках и тренере. Те усилия, которые они приложили для выхода из этой ситуации, огромны. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Мы рассматриваем Слишковича.

Есть ли шорт-лист по тренерам? Имена назвать не могу, процесс похож на скаутинг, шорт‑лист есть. Владимир там есть. Я не выбираю тренеров по паспорту — выбираю по качеству. Он должен быть достоин. В России такие тренеры есть. Я считаю, что быть тренером "Спартака" должен тот, кто понимает реальность страны и клуба. Дело не в имени», — цитирует Амарала «Матч-ТВ».

Напомним, что Слишкович назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» 14-го апреля. С тех пор команда приняла участие в 5-и встречах, где одержала 3 победы и оформила 2 ничейных результата.