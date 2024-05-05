Илич: Нужно оценивать работу игроков, они сегодня отдали всех себя и хорошо сыграли

Главный тренерподвел итог матча против(0:0).

«Прежде всего, нужно оценивать работу игроков, они сегодня отдали всех себя и хорошо сыграли. Каждый игрок сделал свою работу. Конечно, у "Спартака" хорошие футболисты, и когда мы противостоим такому сопернику, нужно, чтобы тебе везло. Сегодня нам повезло.

Я бы не хотел лично говорить про кого‑то, это была работа всей команды, все до конца бились и хорошо работали. Это очень важное очко, чтобы остаться в РПЛ», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе. «Пари НН» — на 11-й позиции (29).