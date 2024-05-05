Бонгонда: Наша задача сейчас — выйти как минимум в суперфинал Кубка России

Полузащитникподвел итог матча против(0:0).

«Не могу сказать, что я сильно разочарован. Мы играли хорошо, нам просто не хватило гола. Если не брать момент, что мы не забили и не реализовали свои моменты, то во всем остальном игра у нас получилась.

У соперника не было моментов во втором тайме вообще. Мы контролировали игру и в первом тайме, и во втором. Единственное, чего не хватило, забитого мяча.

Наша задача — выигрывать в каждом матче. Но надо быть реалистами, наша задача сейчас — выйти как минимум в суперфинал Кубка России», — приводит слова Бонгонда «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе. «Пари НН» — на 11-й позиции (29).