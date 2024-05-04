«Черноморец» — «Торпедо»: счет матча 1:2, обзор голов

на чужом поле одолел(2:1) в матче 31-го тура российской Первой лиги.

В составе московской команды голы записали на свой счет Ираклий Манелов на 7-й минуте и Илья Стефанович на 42-й с пенальти.

Единственный гол у «Черноморца» забил Иван Енин на 66-й минуте.

Футбол. Россия. ФНЛ Черноморец — Торпедо 1:2 Голы: 0:1 Ираклий Манелов (7'), 0:2 Илья Стефанович (пенальти) (42'), 1:2 Иван Енин (66') Черноморец: Олег Красильниченко, Иван Енин, Frolkin D., Chichinadze A., Garaev V., Gurchenko D., Magomedov Z., Melnikov N., Nikiforov N., Popovich A., Rodionov I. Торпедо: Егор Бабурин, Иван Кузьмичёв, Марио Чурич, Александр Орехов, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Илья Стефанович, Cherviakov R., Ivankov A., Kostin A., Shevchenko G. Предупреждения: Олег Красильниченко (27'), Chichinadze A. (54'), Shevchenko G. (63')

После этого матча «Торпедо» занимает 13-е место в таблице Первой лиги с 39-ю очками в активе. «Черноморец» — на 14-й позиции (33 балла).