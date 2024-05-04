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    Илич: Будем делать все, чтобы остаться в РПЛ

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    Серб Саша Илич высказался о своем назначении на пост главного тренера «Пари НН».

    Саша Илич
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    Саша Илич

    «Я очень рад приехать сюда. Я верю в команду и себя. Знаю, что у нас непростая ситуация. Но будем делать все, чтобы остаться в премьер-лиге.

    Я уже давно слежу за РПЛ. Еще игроком я встречался с российскими командами. Больше всего, конечно, слышал про "Зенит", который является лучшей командой в последние 10 лет. Но есть и другие российские клубы: "Спартак", ЦСКА, "Краснодар", "Динамо". В России работал мой хороший друг Владимир Ивич. Он показал здесь хорошие результаты. Я тоже хочу добиться успехов с командой», — приводит слова Илича «Спорт-Экспресс».

    В конце апреля «Пари НН» уволил Сергея Юрана после серии поражений.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.

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