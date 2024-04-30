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    «Родина» и «Тюмень» поделили очки в матче Первой лиги

    «Родина» — «Тюмень»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Родина» на своем поле сыграла вничью с «Тюменью» (1:1) в матче 30-го тура российской Первой лиги.

    «Родина»
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    «Родина»

    На 38-й минуте «Родина» открыла счет. Защитник «Тюмени» Никита Печенкин оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    На 68-й минуте гости смогли сравнять счет благодаря голу нападающего команды Ильи Порохова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Родина — Тюмень 1:1
    Голы: 1:0 Никита Печенкин (38'), 1:1 Porokhov I. (68') Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Артём Мещанинов, Артём Сокол, Солтмурад Бакаев, Олег Дмитриев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Марсиньо, Амур Калмыков, Александр Юшин Тюмень: Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Korotaev A., Markelov I., Moskalenchik I. Предупреждения: Марсиньо (4'), Олег Дмитриев (61'), Baytukov R. (87'), Lyubakov E. (90+5')

    После этого матча «Родина» занимает 5-е место в таблице Первой лиги с 45-ю очками в активе. «Тюмень» — на 6-й позиции (42 балла).

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