«Родина» — «Тюмень»: счет матча 1:1, обзор голов

На 38-й минуте «Родина» открыла счет. Защитник «Тюмени» Никита Печенкин оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
На 68-й минуте гости смогли сравнять счет благодаря голу нападающего команды Ильи Порохова.
Футбол. Россия. ФНЛ
Родина — Тюмень 1:1
Голы: 1:0 Никита Печенкин (38'), 1:1 Porokhov I. (68') Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Артём Мещанинов, Артём Сокол, Солтмурад Бакаев, Олег Дмитриев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Марсиньо, Амур Калмыков, Александр Юшин Тюмень: Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Korotaev A., Markelov I., Moskalenchik I. Предупреждения: Марсиньо (4'), Олег Дмитриев (61'), Baytukov R. (87'), Lyubakov E. (90+5')
После этого матча «Родина» занимает 5-е место в таблице Первой лиги с 45-ю очками в активе. «Тюмень» — на 6-й позиции (42 балла).