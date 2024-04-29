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    Сперцян выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

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    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.

    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»
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    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»

    «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Витюгов, Салтыков, Рахманович, Орозко, Шитов.

    «Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кади, Кастаньо, Кордоба, Виктор Са.

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 29-го апреля в 13:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 25-и туров «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 49-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 6-й позиции (39 баллов).

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