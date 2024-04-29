«Бетис» — «Севилья»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол у «Бетиса» забил Иско на 38-й минуте с пенальти. «Севилья» сумела сравнять счет на 56-й минуте благодаря точному удару Кике Саласа.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Севилья 1:1
Голы: 1:0 Иско (пенальти) (38'), 1:1 Кике Салас (56') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали, Херман Песселья, Шади Риад, Хуан Миранда, Родригес Гидо, Пабло Форнальс (Набиль Фекир, 73'), Иско (Эз Абде, 83'), Айосе Перес (Родриго Эрнандес, 83'), Седрик Бакамбу (Виллиан Жозе, 50'), Johnny Cardoso Севилья: Эрьян Нюланд, Серхио Рамос, Луак Баде, Лукас Окампос (Juanlu Sanchez, 85'), Бубакари Сумаре, Люсьен Агум, Хесус Навас (Кике Салас, 53'), Юссеф Эн-Несири, Сусо, Маркос Акунья, Isaac Romero (Доди Лукебакио, 15') Предупреждения: Пабло Форнальс (6'), Юссеф Эн-Несири (16'), Иско (40'), Бубакари Сумаре (61'), Сусо (74'), Маркос Акунья (81'), Johnny Cardoso (90 + 4'), Кике Салас (90 + 4')
После этого матча «Бетис» занимает 7-е место в таблице Примеры с 49-ю очками в активе. «Севилья» — на 13-й позиции (38 баллов).