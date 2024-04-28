Бояринцев о предстоящем матче «Спартак» — «Локомотив»: Будут голы со стороны обеих команд

Бывший футболистподелился мыслями перед предстоящим матчем 26-го тура РПЛ между «красно-белыми» и

«У "Локомотива" очень быстрое нападение. Я думаю, что Пиняев и Глушенков точно выйдут в старте, они достаточно быстрые и интересные игроки.

Если выйдет ещё Самошников, то на противоположном фланге атаки тоже будет быстрый футболист. Поэтому я думаю, что сегодня будет поинтереснее игра, чем с ЦСКА. Потому что "Локомотив" любит не только контролировать мяч, но играть в вертикальный футбол, имея быстрых футболистов.

Глушенков сейчас находится в прекрасной форме, поэтому потреплет оборону "Спартака". При этом у "Локомотива" есть определённые моменты в защите, у их ворот довольно часто возникает острота, несмотря на уровень соперника.

"Спартак" — соперник сейчас более чем, в плане мотивации и определённого подъёма. Поэтому будут голы со стороны обеих команд», — сказал Бояринцев Чемпионату.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится сегодня, 28-го апреля в 16:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.