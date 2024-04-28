В воскресенье, 28 апреля, в 26-м туре российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле примет «Локомотив». Начало поединка запланировано на 16:15 по мск. «Спартак» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице РПЛ за 5 туров до конца чемпионата с 39-ю очками в активе. «Спартак» все еще может теоретически зайти в топ-3 РПЛ.

«Красно-белые» на протяжении всего сезона находится в районе 5-го места, но все никак не может прыгнуть выше. Сейчас есть отличная возможность, ведь команда более менее стала набирать очки.

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Последние матчи: В прошедшем туре «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (0:0). До этого «красно-белые» разгромили «Ростов» со счетом 5:1, забив 4 гола уже во 2-м тайме.

К слову, «Спартак» провел 3 матча под руководством Владимира Слишковича и ни разу не проиграл. Команда дважды сыграла вничью и один раз победил, пропустив за этот период только 1 раз.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Алексис Дуарте (перебор желтых карточек) и Квинси Промес (проблемы).

Состояние команды: Кажется, что «Спартак» выступает неплохо, но у команды наблюдается проблема с результативностью. Несмотря на это, с обороной все в порядке.

К тому же, «Спартак» очень часто обыгрывает «Локомотив» в очных противостояниях. Хотя в нынешнем сезоне команды поделили очки (1:1), «Спартак» упустил свое преимущество на 64-й минуте.

«Локомотив»

Турнирное положение: Команда набрала хороший ход, занимая 4-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе после 25-и туров. «Локомотив» продолжает борьбу за попадание в 3-ку лидеров чемпионата.

За 5 туров до конца сезона «железнодорожники» отстают от 3-й позиции всего на 3 балла, но при этом несколько команд наступают «Локомотиву» на пятки — вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошедшем туре «железнодорожники» одержали волевую победу над «Пари НН» (3:2), отыгравшись с 0:2 и забив победный гол на 90+6-й минуте.

У «Локомотива» продолжается беспроигрышная серия в РПЛ, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда забила 12 голов при 9-и пропущенных. За 6 встреч «Локомотив» сумел победить 2 раза при 4-х ничьих.

Не сыграет: Дмитрий Баринов из-за перебора желтых карточек.

Состояние команды: «Локомотив» довольно уверенно выступает в последнее время — команда стабильно набирает очки и вполне может побороться за 3-е место в чемпионате.

К тому же, у «железнодорожников» есть яркий лидер в центре поля, который способен решать исходы матчей. Полузащитник команды Максим Глушенков забил 6 голов и сделал 10 голевых передач в 24-х встречах РПЛ.

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей в РПЛ

При Слишковиче «Спартак» ни разу не проиграл, пропустив только 1 мяч

За последние 5 очных встреч «Локомотив» ни разу не победил «Спартак»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 2.25, победа «Локомотива» — 3.10, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.12 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют результативно.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.15.

Прогноз: «Локомотив» пропустил очень много в последних турах, а «Спартак» должно прорвать.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 1.5 больше за 1.95.