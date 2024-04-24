Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Милан»

продолжает искать замену

Ранее стало известно, что Пиоли покинет «Милан» сразу после завершения сезона.

По информации La Gazzetta dello Sport, в список кандидатов на пост главного тренера «Милана» входит Доменико Тедеско, который в настоящее время занимает аналогичную должность в сборной Бельгии.

В марте 38-летний специалист, ранее работавший в московском «Спартаке», продлил контракт со сборной Бельгии до 2026 года.

Источник отмечает, что в «Милане» также рассматривают кандидатуры Марко Розе («Лейпциг»), Сержиу Консейсау («Порту»), Кристофа Гальтье («Аль-Духайль») и Марко ван Боммела («Антверпен»).

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А после 33 матчей.