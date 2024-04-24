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    Холанн пропустит ближайший матч «Манчестер Сити»

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не сыграет в матче АПЛ против «Брайтона». Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Холанн не сыграет против "Брайтона". Ничего серьезного, но мы решили его поберечь», — сказал испанский специалист, слова которого приводит пресс-служба «Сити».

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    • Гвардиола также отметил, что Фил Фоден и Джон Стоунз готовы сыграть в предстоящем матче.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»

    Холанн провел в текущем чемпионате Англии 26 матчей и забил 20 мячей.

    Матч «Брайтон» — «Манчестер Сити» пройдет 25 апреля, начало — в 22:00 мск.

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