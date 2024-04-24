Холанн пропустит ближайший матч «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
«Холанн не сыграет против "Брайтона". Ничего серьезного, но мы решили его поберечь», — сказал испанский специалист, слова которого приводит пресс-служба «Сити».
Гвардиола также отметил, что Фил Фоден и Джон Стоунз готовы сыграть в предстоящем матче.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»
Холанн провел в текущем чемпионате Англии 26 матчей и забил 20 мячей.
Матч «Брайтон» — «Манчестер Сити» пройдет 25 апреля, начало — в 22:00 мск.