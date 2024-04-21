Гендиректор «Пари НН»: Вопросы к Юрану есть, но и доверие есть

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение от «Динамо» (1:4) в 25-м туре РПЛ.

«Пари НН» проиграл четвертый матч подряд.

«Если три предыдущих проигрыша мне не рассматривали как серию, потому что играли в атакующий футбол и меняли рисунок игры на поле, то сегодня, к сожалению, игра не удалась. Период, который наступил, непростой для клуба.

Я больше чем уверен, что команда соберётся. Ещё шесть игр до конца текущего сезона. Уже есть и управленческие решения, и спортивные решения, которые сегодня мы примем.

Пока команда сохраняет 10-е место в таблице, но, чтобы не упасть ниже, будем принимать соответствующие решения.

У нас после каждого матча разговор с Юраном. Не важно, какой результат. Мы всегда садимся и обсуждаем, почему такие результаты, какие и чьи ошибки были — тренерского штаба или игроков. Процесс не останавливается ни на один матч. Вопросы к Юрану есть, но и доверие есть», — приводит слова Гусейнова «Чемпионат».