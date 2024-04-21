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    В «Пари НН» отреагировали на слухи о возможном уходе Юрана в «Спартак»

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Сергей Юран может занять аналогичную должность в «Спартаке».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Нет дыма без огня, это очевидно. Такая информация на пустом месте не возникает. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что большая часть того, что сейчас появляется в телеграм-каналах, — это инсайды. Где-то есть конфиденциальная позиция клуба, где-то мы до сих пор ее не сформулировали.

    Одно могу сказать точно — клуб не останется без главного тренера. Мы очень дорожим Сергеем Николаевичем. Думаю, это взаимно. Мы прекрасно понимаем, что как футболистам, так и тренерам нужен рост, но этот рост не должен быть в ущерб клубу и его стратегии.

    Как человек, который имеет управленческий опыт, даже не говорю сейчас про футбольный, понимаю, что нет ничего необычного в том, что, как пишут, Юраном интересуется "Спартак". Все возможно», — приводит слова Гусейнова Sport24.

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