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    Ивич и Янсен являются главными кандидатами на пост тренера «Спартака»

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    Названы имена двух главных кандидатов на пост тренера «Спартака».

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    Владимир Ивич и Паскаль Янсен являются главными фаворитами на пост главного тренера «Спартака», сообщает «Чемпионат».

    «Выбирать нового тренера будет член совета директоров клуба — Павел Жданов. Именно Жданов осуществляет операционное управление клубом. На данный момент вариант с Ивичем Жданову нравится чуть больше, чем Янсен, которого предложил Амарал. Вариант с назначением кого-то из пары Черчесов или Карпин Жданову, наоборот, не видится правильным», — отметил источник.

    Ранее 35-летний Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака».

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