Ивич и Янсен являются главными кандидатами на пост тренера «Спартака»

Владимир Ивич Фото: globallookpress.com
Владимир Ивич и Паскаль Янсен являются главными фаворитами на пост главного тренера «Спартака», сообщает «Чемпионат».
«Выбирать нового тренера будет член совета директоров клуба — Павел Жданов. Именно Жданов осуществляет операционное управление клубом. На данный момент вариант с Ивичем Жданову нравится чуть больше, чем Янсен, которого предложил Амарал. Вариант с назначением кого-то из пары Черчесов или Карпин Жданову, наоборот, не видится правильным», — отметил источник.
Ранее 35-летний Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака».