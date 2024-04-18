Алисон о предстоящем матче с «Аталантой»: Мы не можем позволить себе допустить ошибку

Голкиперподелился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с

«Мы не можем позволить себе допустить ошибку, которая усугубит ситуацию. Конечно, поражение 0:3 дома — это не то, с чем мы, игроки "Ливерпуля", должны смириться.

Мы должны играть лучше. Должны не пропускать и реализовывать те моменты, которые у нас будут. И я говорю это, потому что знаю, что моменты будут. Я доверяю нашим нападающим и защитникам, я знаю, что у нас качественная команда», — приводит слова Алисона пресс-служба клуба.

Напомним, что в 1-м матче 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» на чужом поле разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0. Ответная игра состоится сегодня, 18-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.