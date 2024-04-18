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    Способен ли «Ливерпуль» на подвиг в Бергамо?

    «Аталанта» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Лига Европы, 18 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль» — фаворит матча
    «Аталанта» на своем поле сыграет против «Ливерпуля» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Матч пройдет 18 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Аталанта» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 18 Апреля 2024 года
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    «Аталанта»

    Выступления в плей-офф: благодаря победе в группе «Аталанта» сразу вышша в 1/8 финала Лиги Европы, где прошла лиссабонский «Спортинг» (1:1 на выезде, 2:1 дома).

    В первой игре четвертьфинала команда шокировала фаворита, разбив его на выезде со счетом 3:0, поэтому для выхода в полуфинал ей можно проиграть в домашних стенах с разницей в два мяча.

    Аталанта — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: бергамаски в прошлом туре итальянского чемпионата на своем поле поделили очки с «Вероной» (2:2).

    Эта ничья продлила безвыигрышную мини-серию «Богини» до двух поединков — в первом из них они как раз разгромили нынешнего соперника.

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    Не сыграют: Скальвини — травмирован. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Аталанта» одержала одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

    Этот единственный успех пришелся как раз на первую встречу с нынешним соперником. При этом клуб проиграл первый матч полуфинала Кубка Италии «Фиорентине» (0:1) на выезде, а из-за осечек в Серии А он рискует выпать из зоны еврокубков.

    Джанлука Скамакка — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с пятью голами.

    «Ливерпуль»

    Выступления в плей-офф: благодаря победе в группе «Ливерпуль» сразу вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где прошел пражскую «Спарту» (5:1 на выезде, 6:1 дома).

    В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда сенсационно проиграла дома 0:3, поэтому для выхода в полуфинал ей нужен подвиг в виде победы с разницей в три мяча.

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  • 12/04/2024

    • Последние матчи: в прошлом туре АПЛ мерсисайдцы потерпели второе за неделю сенсационное поражение. На своем поле они уступили «Кристал Пэлас» (0:1).

    Несмотря на то, что в этом матче «Красные» упустили множество моментов, тяжело отрицать спад, который появился в игре коллектива в решающий отрезок сезона.

    Не сыграют: травмированы — Брэдли, Алькантара, Доак, Матип, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Ливерпуль» не выиграл при двух поражения и одной ничьей.

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    Такая форма говорит если не о спаде коллектива, то как минимум о нервозности, которая появилась в действиях его игроков, что рискует привести к провалу на финише сезона.

    Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Аталанта» не проиграла

    • в трех последних матчах «Ливерпуль» не выиграл

    • в четырех из семи последних матчей «Ливерпуля» было забито больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.60, победа «Аталанты» — в 4.40.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.90 и 1.42.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяева не проиграли. В первом поединке на выезде они показали, что способны диктовать свою игру фавориту дуэли.

    При этом в трех последних матчах гости не выиграли.

    Ставка: «Аталанта» не проиграет за 2.24.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь в четырех из семи последних матчей «Ливерпуля» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.98.

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    Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.24. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на футбол. Способен ли «Ливерпуль» на подвиг в Бергамо?
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