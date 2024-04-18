«Аталанта» на своем поле сыграет против «Ливерпуля» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Матч пройдет 18 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Аталанта» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аталанта»

Выступления в плей-офф: благодаря победе в группе «Аталанта» сразу вышша в 1/8 финала Лиги Европы, где прошла лиссабонский «Спортинг» (1:1 на выезде, 2:1 дома).

В первой игре четвертьфинала команда шокировала фаворита, разбив его на выезде со счетом 3:0, поэтому для выхода в полуфинал ей можно проиграть в домашних стенах с разницей в два мяча.

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Последние матчи: бергамаски в прошлом туре итальянского чемпионата на своем поле поделили очки с «Вероной» (2:2).

Эта ничья продлила безвыигрышную мини-серию «Богини» до двух поединков — в первом из них они как раз разгромили нынешнего соперника.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: Скальвини — травмирован. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Аталанта» одержала одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

Этот единственный успех пришелся как раз на первую встречу с нынешним соперником. При этом клуб проиграл первый матч полуфинала Кубка Италии «Фиорентине» (0:1) на выезде, а из-за осечек в Серии А он рискует выпать из зоны еврокубков.

Джанлука Скамакка — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с пятью голами.

«Ливерпуль»

Выступления в плей-офф: благодаря победе в группе «Ливерпуль» сразу вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где прошел пражскую «Спарту» (5:1 на выезде, 6:1 дома).

В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда сенсационно проиграла дома 0:3, поэтому для выхода в полуфинал ей нужен подвиг в виде победы с разницей в три мяча.

Последние матчи: в прошлом туре АПЛ мерсисайдцы потерпели второе за неделю сенсационное поражение. На своем поле они уступили «Кристал Пэлас» (0:1).

Несмотря на то, что в этом матче «Красные» упустили множество моментов, тяжело отрицать спад, который появился в игре коллектива в решающий отрезок сезона.

Не сыграют: травмированы — Брэдли, Алькантара, Доак, Матип, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Ливерпуль» не выиграл при двух поражения и одной ничьей.

Такая форма говорит если не о спаде коллектива, то как минимум о нервозности, которая появилась в действиях его игроков, что рискует привести к провалу на финише сезона.

Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с пятью голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Аталанта» не проиграла

в трех последних матчах «Ливерпуль» не выиграл

в четырех из семи последних матчей «Ливерпуля» было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.60, победа «Аталанты» — в 4.40.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.90 и 1.42.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяева не проиграли. В первом поединке на выезде они показали, что способны диктовать свою игру фавориту дуэли.

При этом в трех последних матчах гости не выиграли.

Ставка: «Аталанта» не проиграет за 2.24.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь в четырех из семи последних матчей «Ливерпуля» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.98.