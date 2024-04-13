Гаджиев рассказал, чем Бердыев будет заниматься в «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо»прокомментировал назначениена должность его советника.

«Назначение Бердыева советником президента клуба шло своим чередом. Всё, что связано с командой, результатами, игроками, и так было в сфере внимания. А повседневная работа, связанная с работой ДЮСШ, соревнований между ними, оставалась вне поля зрения.

Ничего неожиданного в этой новости нет, потому что Курбан с первых своих дней в "Динамо" занимался развитием футбола в Дагестане. Он встречался с тренерами, ездил в города, посещал ДЮСШ, провел не менее десятка лекций. А когда он перестал быть тренером, все равно поехал в самый северный филиал, общался с детскими тренерами.

Был и в Дербенте, встречался со второй командой "Динамо". Это надо было как-то формализовать, поэтому эта новость и появилась, но ничего особенного не произошло. Курбан занимается своим любимым делом.

Он будет заниматься развитием футбола в регионе. Курбан принимал непосредственное участие в составлении программ, просил, чтобы активнее работали с мальчишками дошкольного возраста. Это принималось и утверждались властями республики», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Бердыев с июля 2023-го по февраля 2024 года был главным тренером махачкалинского «Динамо».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги после 25 туров.