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    Гаджиев рассказал, чем Бердыев будет заниматься в «Динамо»

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Курбана Бердыева на должность его советника.

    Курбан Бердыев
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    Курбан Бердыев

    «Назначение Бердыева советником президента клуба шло своим чередом. Всё, что связано с командой, результатами, игроками, и так было в сфере внимания. А повседневная работа, связанная с работой ДЮСШ, соревнований между ними, оставалась вне поля зрения.

    Ничего неожиданного в этой новости нет, потому что Курбан с первых своих дней в "Динамо" занимался развитием футбола в Дагестане. Он встречался с тренерами, ездил в города, посещал ДЮСШ, провел не менее десятка лекций. А когда он перестал быть тренером, все равно поехал в самый северный филиал, общался с детскими тренерами.

    Был и в Дербенте, встречался со второй командой "Динамо". Это надо было как-то формализовать, поэтому эта новость и появилась, но ничего особенного не произошло. Курбан занимается своим любимым делом.

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    • Он будет заниматься развитием футбола в регионе. Курбан принимал непосредственное участие в составлении программ, просил, чтобы активнее работали с мальчишками дошкольного возраста. Это принималось и утверждались властями республики», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

    Бердыев с июля 2023-го по февраля 2024 года был главным тренером махачкалинского «Динамо».

    «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги после 25 туров.

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