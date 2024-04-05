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    Калешин: Первую лигу надо закрыть для легионеров

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    Главный тренер «Алании» Евгений Калешин считает, что ФНЛ должна ввести тотальный лимит на легионеров.

    Евгений Калешин
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    Евгений Калешин

    «По‑моему мнению, лиги должны быть системными. Если мы рассматриваем Первую и Вторую лиги как лиги развития, то они должны быть отданы на откуп российским игрокам. А основная Премьер‑лига должна быть без ограничений и лимитов.

    Любые ограничения, которые делаются искусственно — происки агентов и лоббирование ситуации, которые будут позволять зарабатывать на иностранных игроках и трансферах.

    Молодые игроки должны развиваться постепенно, им нужны ступени. Самые лучшие и достойные должны попадать в состав немногочисленных 16 клубов в РПЛ.

    Приведу пример: у нас был хороший легионер Андреас Понсе, но как он сдал позиции, его просто перекусил на дистанции Эльдарушев. Если футболист сильный — играет. Зачем мне отказываться? Главное, чтобы игрок сильный был. Но для страны лучше было бы, для развития, чтобы Первая лига вообще была закрыта для легионеров, даже четырех не нужно.

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    • Второй лиге тоже, потому что они должны подразумеваться как ступени для российских игроков. А в РПЛ не нужно ограничений, пусть все сильные играют, тогда будут честные зарплаты и справедливая конкуренция», — приводит слова Калешина «Матч ТВ».

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