Калешин: Первую лигу надо закрыть для легионеров

Главный тренер «Алании»считает, что ФНЛ должна ввести тотальный лимит на легионеров.

«По‑моему мнению, лиги должны быть системными. Если мы рассматриваем Первую и Вторую лиги как лиги развития, то они должны быть отданы на откуп российским игрокам. А основная Премьер‑лига должна быть без ограничений и лимитов.

Любые ограничения, которые делаются искусственно — происки агентов и лоббирование ситуации, которые будут позволять зарабатывать на иностранных игроках и трансферах.

Молодые игроки должны развиваться постепенно, им нужны ступени. Самые лучшие и достойные должны попадать в состав немногочисленных 16 клубов в РПЛ.

Приведу пример: у нас был хороший легионер Андреас Понсе, но как он сдал позиции, его просто перекусил на дистанции Эльдарушев. Если футболист сильный — играет. Зачем мне отказываться? Главное, чтобы игрок сильный был. Но для страны лучше было бы, для развития, чтобы Первая лига вообще была закрыта для легионеров, даже четырех не нужно.

Второй лиге тоже, потому что они должны подразумеваться как ступени для российских игроков. А в РПЛ не нужно ограничений, пусть все сильные играют, тогда будут честные зарплаты и справедливая конкуренция», — приводит слова Калешина «Матч ТВ».