«Рубин» подписал сына Сергея Рыжикова

Казанскийобъявил о переходе 18-летнего вратаря

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сергей Рыжиков Фото: rubin-kazan.ru

Контракт 18-летнего голкипера с «Рубином» рассчитан на один год.

Сергей является воспитанником академии «Рубин», но в ЮФЛ-1 выступал за «ЦСКА». Уже спустя год он вернулся в Казань и защищал ворота «Рубин-М» в МФЛ.

Сергей Рыжиков-младший — сын легенды «Рубина» вратаря Сергея Рыжикова, который играл в Казани с 2008 по 2018 год, дважды выигрывал чемпионат России и один раз Кубок страны.

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«Рубин» занимает восьмое место в таблице РПЛ после 21 матча.