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    «Рубин» подписал сына Сергея Рыжикова

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    Казанский «Рубин» объявил о переходе 18-летнего вратаря Сергея Рыжикова-младшего.

    Сергей Рыжиков
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    Сергей Рыжиков

    Контракт 18-летнего голкипера с «Рубином» рассчитан на один год.

    Сергей является воспитанником академии «Рубин», но в ЮФЛ-1 выступал за «ЦСКА». Уже спустя год он вернулся в Казань и защищал ворота «Рубин-М» в МФЛ.

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    • Сергей Рыжиков-младший — сын легенды «Рубина» вратаря Сергея Рыжикова, который играл в Казани с 2008 по 2018 год, дважды выигрывал чемпионат России и один раз Кубок страны.

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