Агент: Продление контракта Дюпина с «Рубином» трудно сейчас обсуждать

Агент вратарявысказался о будущем голкипера в казанском клубе.

«Продление контракта Дюпина с "Рубином" трудно сейчас обсуждать. Не хотелось бы ничего говорить впустую.

А если говорить про желание Юрия продлить контракт, то все зависит от условий, как и у всех футболистов. Все упирается в них. Если они будут соответствовать запросам Юрия и он сам будет нужен "Рубину", то, думаю, он будет не против продлить соглашение», — приводит слова Кигинько Sport24.

Действующий контракт «Рубина» с 36-летним вратарем рассчитан до лета 2024 года.