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    Константин Тюкавин«СКА-Хабаровск» — «Динамо». Онлайн
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    Агент: Продление контракта Дюпина с «Рубином» трудно сейчас обсуждать

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    Агент вратаря «Рубина» Юрия Дюпина Дмитрий Кигинько высказался о будущем голкипера в казанском клубе.

    Юрий Дюпин
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    Юрий Дюпин

    «Продление контракта Дюпина с "Рубином" трудно сейчас обсуждать. Не хотелось бы ничего говорить впустую.

    А если говорить про желание Юрия продлить контракт, то все зависит от условий, как и у всех футболистов. Все упирается в них. Если они будут соответствовать запросам Юрия и он сам будет нужен "Рубину", то, думаю, он будет не против продлить соглашение», — приводит слова Кигинько Sport24.

    Действующий контракт «Рубина» с 36-летним вратарем рассчитан до лета 2024 года.

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