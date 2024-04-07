Тен Хаг: Мы знаем, в чем заключается наша идентичность

Главный тренеротреагировал на критику людей, которые сомневаются в его стиле игры.

«Я не знаю, и мне всё равно. Мы знаем, в чём заключается наша идентичность. Мы хотим доминировать, владея и не владея мячом, а также (качественно) играть сзади», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем», который пройдет сегодня, 7-го апреля в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 30-и туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.