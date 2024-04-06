Тен Хаг: В матче с «Ливерпулем» мы будем безумными и разгневанными

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв АПЛ.

«Мы будем безумными, разгневанными, и это может отнять у нас много энергии, и но именно такими мы должны выйти на поле.

В компенсированное время на этой неделе мы потеряли пять очков — это очень много. Очки становятся дороже, потому что игры заканчиваются, и мы это знаем. Нам нужно наверстывать упущенное, и сейчас мы очень сильно отстаём от лидеров, поэтому это будет очень сложно.

Мы можем конкурировать с лучшими командами Премьер-лиги и побеждать их», — приводит слова тен Хага The Guardian.

Напомним, что матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится 7-го апреля в 17:30 мск. «Красные дьяволы» занимают 6-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 1-й позиции с 70-ю баллами.