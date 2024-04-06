«Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура АПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 17:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в таблице с 48 очками в активе. За 29 матчей «красные дьяволы» одержали 15 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 43:44.

В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» и «Челси» выдали сумасшедший матч в Лондоне. «Синие» быстро повели 2:0, но гости еще в первом тайме сравняли счет, а после перерыва вышли вперед. Все шло к волевой победе «Манчестер Юнайтед», но лондонцы забили два гола на 100-й и 101-й минутах и перевернули игру в свою пользу — 4:3 «Челси».

Ранее подопечные Эрика тен Хага остались без победы в гостевом матче против «Брентфорда». Маунт открыл счет на 96-й минуте, но этот гол не стал последним в матче и Айер своим точным ударом спустя пару минут зафиксировал окончательный результат (1:1).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» находится на второй строчке в турнирной таблице. На счету команды 70 очков в 30-ти матчах: 21 победа, 7 ничьих и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 70:28.

У подопечных Юргена Клоппа 6 побед в 7-ми последних матчах. В этот четверг «красные» не без труда обыграли дома последнюю команду чемпионата — «Шеффилд Юнайтед» (3:1). Голами в составе «мерсисайдцев» отметились Нуньес, Макаллистер и Гакпо.

До этого «Ливерпуль» также на домашней арене в волевом стиле обыграл дома «Брайтон» (2:1), а ранее уступил «Манчестер Юнайтед» (3:4) в безумном матче 1/4 финала Кубка Англии.

Личные встречи

В 10-ти крайних матчах «Ливерпуль» 5 раз праздновал победу, «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее в 3-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» с коэффициентом 1.98.