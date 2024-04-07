Радченко: Футбол — мое все. Я от него не устаю

Двукратный чемпион Россиив эксклюзивном интервью LiveSport.ru рассказал о своих целях на будущее.

«Помните фразу: "О, спорт, ты- мир!". Скажу это футболу: ты — мое все. Он мне дал все, что у меня сейчас есть. Самое главное, я от него не устаю. Я получаю огромное удовольствие от работы, которую делаю в футболе. Надеюсь, так будет всегда.

Телевидение? На ТВ, наверное, вряд ли. Я так пару раз на себя посмотрел со стороны. Раздаётся куча звонков: ты чё, столько веса набрал? (смеется) Потом еще с кем-то встречаешься: а ты чё, похудел так? Куча ненужных вопросов появляется. Хожу на "Матч ТВ", как эксперт. Мне нравится, когда с кем-то в паре сидишь и комментируешь. Это интересно, но не больше, эта профессия для меня, 100%.

Цели? Они есть, но не люблю о них говорить. Они просто есть. Нужно к ним идти, пока силы есть. Здесь уже в стихах заговорил», — отметил Радченко.

Полное интервью с вице-чемпионом СССР можно посмотреть по этой ссылке.