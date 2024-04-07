Орещук: «Спартак» — ходячая катастрофа, команда-загадка

Бывший спортивный директор «Динамо»высказался о предстоящем матче бело-голубых противв российской Премьер-лиге.

«В дерби я жду победу "Динамо". Да, последние матчи получились непростыми. Против "СКА‑Хабаровска" на Кубок играли ребята, у которых мало практики, тут тяжело о чем‑то говорить.

Что касается матча с "Ростовом", то я не могу сказать, что "Динамо" уступило по игре. Команда Лички смотрелась неплохо, просто у соперника все залетело. Как вчера у "Сочи" все залетело в ворота "Ростова". Такие дни бывают. Надеюсь, что лимит таких неимоверных голов в ворота "Динамо" и ошибок защитников исчерпан.

Вот за оборону я очень переживаю. Что‑то в этой линии не работает. С чем это связано? Тут надо находиться внутри команды. Потому что могут здорово отыграть в защите, а могут так привезти — мама не горюй. В этом плане нет стабильности у "Динамо".

"Спартак" — вообще ходячая катастрофа. С чем это связано — не могу понять. Абаскалю ищут замену, и это сказывается на игроках. Зачем это делать — непонятно. Где в клубе центр принятия решений — тоже непонятно. По тренировочному процессу — тоже вопросы. Потому что я не могу сказать, что "Спартак" физически готов хорошо. Почему Соболев за игру 18 раз падает — тоже вопрос. Один вопросы, а ответов нет. "Спартак" — команда‑загадка», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Динамо» — «Спартак '

Матч 'Динамо' — 'Спартак' пройдет 7 апреля, начало — в 19:30 мск.