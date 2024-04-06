Источник: Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи»

Полузащитникподпишет новое соглашение с «неаполитанцами». Об этом сообщает Corriere dello Sport

Стало известно, что Кварацхелия продлит контракт с «Наполи» в конце нынешнего сезона. Руководство итальянского клуба хочет повысить зарплату футболисту. Срок контракта пока неизвестен.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» провела переговоры с Кварацхелией по поводу возможного перехода в стан «сине-гранатовых».

В нынешнем сезоне Хвича провел 27 матчей за «Наполи» в Серии А, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027-го года.