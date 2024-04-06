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    Источник: Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи»

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    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия подпишет новое соглашение с «неаполитанцами». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Стало известно, что Кварацхелия продлит контракт с «Наполи» в конце нынешнего сезона. Руководство итальянского клуба хочет повысить зарплату футболисту. Срок контракта пока неизвестен.

    Ранее сообщалось о том, что «Барселона» провела переговоры с Кварацхелией по поводу возможного перехода в стан «сине-гранатовых».

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    • В нынешнем сезоне Хвича провел 27 матчей за «Наполи» в Серии А, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027-го года.

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