Мостовой: Если Галактионов попросил убрать его из «Локо», просьбу нужно выполнить

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал информацию о том, чтоможет покинуть пост главного тренера

Ранее на этой неделе «Локомотив» проиграл «Уралу» (0:1) и вылетел из Кубка России. После этого поражения появилась информация о том, что Галактионов хочет подать в отставку.

«В "Локомотиве" для меня и для многих довольно непонятная ситуация. Команда по ресурсам, составу должна быть в пятерке. После немецкой цирковой программы всё стало налаживаться.

Если Галактионов попросил себя убрать из "Локомотива", то эту просьбу нужно выполнить. По составу команда спокойно может заканчивать чемпионат», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче «Локомотив» сыграет 7 апреля против «Ахмата». Игра пройдет в Грозном, начало — в 16:30 мск.