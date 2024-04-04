Стало известно, когда «Локомотив» может уволить Галактионова

Руководствов ближайшее время не собирается увольнять главного тренера сообщает «Чемпионат».

Более того, в московском клубе надеются, что Галактионов сможет исправить ситуацию и продолжит работу с командой и в следующем сезоне.

«Изменений перед матчем с "Ахматом" не будет. Но если в трёх ближайших матчах будут неудачи, изменения вероятны», — сказал источник издания.

Ранее на этой неделе «Локомотив» проиграл «Уралу» (0:1) и вылетел из Кубка России. После этого поражения появилась информация о том, что Галактионов хочет подать в отставку.

Матч «Ахмат» — «Локомотив» пройдет 7 апреля, начало — в 16:30 мск.