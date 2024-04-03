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    Галактионов: Буду инициировать встречу с руководством — как жить дальше

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    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против «Урала» (0:1) в Кубке России.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Мы пропустили гол, потом стали создавать моменты, но не реализовали их. Большего давления во втором тайме у нас не получилось.

    Двойная замена в перерыве? Во‑первых, Карпукас "висел" на карточке, был риск остаться в меньшинстве. А у Сулейманова не получилась игра. Выпустили более легкого нападающего, который цеплялся бы за мячи. Атаковали в основном позиционно, нужно было именно цепляться за мячи.

    Думаю, не в функции дело, а в каком‑то наполнении и количестве ребят, которые смогут решить эпизод. Было несколько подходов, но, к сожалению, остроты не хватало.

    Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что-то идет не так. Безусловно, мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это — ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством — как жить дальше», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    Ранее в 1/2 финала Пути регионов Кубка России вышли московское «Динамо» и «Ростов».

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