Агент Лесового: «Маккаби» примет решение относительно Даниила в конце сезона

, агент полузащитника, прокомментировал информацию о том, чтоиз Хайфы не будет выкупать игрока у московского

Сообщалось, что в израильском клубе разочарованы уровнем игры 26-летнего футболиста.

«Все решения относительно Даниила или любого другого игрока в Хайфе примут в конце сезона. Никто из руководства "Маккаби" ни с нами, ни с "Динамо" не разговаривал.

Так что я не знаю, о чем вы говорите. Пришли к выводу, что в конце сезона поговорим обо всем. Ему еще предстоит провести около 10 игр», — приводит слова Гринберга «Матч ТВ».

Лесовой перешел в «Маккаби» в феврале 2024 года на правах аренды. С тех пор он провел девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Маккаби» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Израиля за девять туров до окончания сезона. Отставание от «Маккаби» из Тель-Авива составляет 10 очков.