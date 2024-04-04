«Маккаби» вернет Лесового в «Динамо»

из Хайфы не будет выкупать уполузащитника, сообщает Sport5.

По данным источника, в израильском клубе разочарованы уровнем игры 26-летнего футболиста.

В связи с этим руководство «Маккаби» приняло решение вернуть Лесового в «Динамо» после завершения срока арендного соглашения.

Лесовой перешел в «Маккаби» в феврале 2024 года. С тех пор он провел девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Маккаби» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Израиля за девять туров до окончания сезона. Отставание от «Маккаби» из Тель-Авива составляет 10 очков.