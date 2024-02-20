Лесовой: В РПЛ даже на дерби — театр по сравнению с тем, что творится на матчах в Израиле

Полузащитник «Маккаби» (Хайфа)поделился первыми впечатлениями от чемпионата

Лесовой перешел в «Маккаби» из «Динамо» на правах аренды.

«Я думал, что разница по сравнению с РПЛ большая, но это оказалось не так. Уровень сопоставим, много квалифицированных футболистов, разве что в Израиле чуть меньше тактики, плотности в защите.

А мой новый клуб "Маккаби" (Хайфа), думаю, в России точно шел бы в пятерке. Да и выход в весеннюю часть Лиги конференций, победа в первом матче над бельгийским "Гентом" подтверждает эту мысль. Если же говорить об атмосфере, то она тут сумасшедшая. Космос! Я такого еще не видел.

В РПЛ даже на дерби — театр по сравнению с тем, что творится в Израиле. Это не в обиду российским болельщикам, просто менталитет другой. Здесь уже за 50 минут до начала матча стадион полон, все поют.

Мы играли с "Бейтаром" Гриши Морозова, до Иерусалима полтора часа езды — только наших фанатов "Маккаби" приехало 8 тысяч. Когда на поле, то не замечаешь ничего вокруг, но на скамейке у меня мурашки по коже бежали.

Футбол настолько популярен, что еще ни разу за все время не было такого, чтобы я вышел из дома, а меня никто не узнал. Перед встречей с "Хапоэлем" (Хайфа) пошли с женой поужинать в ресторан, так минимум человек двадцать успело подойти и сказать: "Все простим, но у принципиального соперника надо выиграть". У нас их два — еще к "Маккаби" (Тель-Авив) такое же отношение», — приводит слова Лесового «Спорт-Экспресс».