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    Лесовой: Понимал, что пора уходить из «Динамо»

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    Полузащитник Даниил Лесовой рассказал, почему решил перейти из «Динамо» в «Маккаби» (Хайфа).

    Даниил Лесовой
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    Даниил Лесовой

    Лесовой выступает за «Маккаби» на правах аренды.

    «Первый год в клубе — лучшее, что пока со мной было в футболе, потом травма, а дальше... Я мог бы подобрать много объяснений, но искать отговорки — удел слабых. Окей, пусть так: я проиграл конкуренцию за место в составе. Принимаю это.

    Большая часть вины — на мне, хотя не соглашусь, что вся. Уточнять не хотелось бы. В итоге я устал сидеть на скамейке запасных. Когда выпускали осенью играть на Кубок и я проводил хороший матч, то приходил домой и светился от счастья. Хочу испытывать это чувство гораздо чаще, постоянно играть, поэтому решил уйти. В клубе согласились.

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    • При этом хотелось бы, чтобы меня правильно поняли. О "Динамо" только теплые воспоминания, я получал колоссальное удовольствие — от коллектива, отношения болельщиков, базы. От всего. Но в то же время понимал, что переход назрел.

    Остались ли на кого-то обиды? Остались. Опять же, без конкретики», — приводит слова Лесового «Спорт-Экспресс».

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