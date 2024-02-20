Лесовой: Понимал, что пора уходить из «Динамо»

Полузащитникрассказал, почему решил перейти из(Хайфа).

Лесовой выступает за «Маккаби» на правах аренды.

«Первый год в клубе — лучшее, что пока со мной было в футболе, потом травма, а дальше... Я мог бы подобрать много объяснений, но искать отговорки — удел слабых. Окей, пусть так: я проиграл конкуренцию за место в составе. Принимаю это.

Большая часть вины — на мне, хотя не соглашусь, что вся. Уточнять не хотелось бы. В итоге я устал сидеть на скамейке запасных. Когда выпускали осенью играть на Кубок и я проводил хороший матч, то приходил домой и светился от счастья. Хочу испытывать это чувство гораздо чаще, постоянно играть, поэтому решил уйти. В клубе согласились.

При этом хотелось бы, чтобы меня правильно поняли. О "Динамо" только теплые воспоминания, я получал колоссальное удовольствие — от коллектива, отношения болельщиков, базы. От всего. Но в то же время понимал, что переход назрел.

Остались ли на кого-то обиды? Остались. Опять же, без конкретики», — приводит слова Лесового «Спорт-Экспресс».