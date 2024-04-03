«Байер» может подписать 18-летнего полузащитника «Ренна»

Дезире Дуэ Фото: globallookpress.com
По информации L`Equipe, в переходе 18-летнего футболиста заинтересованы около десяти клубов, в том числе леверкузенский «Байер».
Источник утверждает, что «Ренн» намерен получить за талантливого игрока не менее 40 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Дуэ в 20 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Франции 24 матча, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «МЮ» интересуются одним из лидеров «Байера».