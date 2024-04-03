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    «Байер» может подписать 18-летнего полузащитника «Ренна»

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    Атакующий полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ может сменить команду этим летом.

    Дезире Дуэ
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    Дезире Дуэ

    По информации L`Equipe, в переходе 18-летнего футболиста заинтересованы около десяти клубов, в том числе леверкузенский «Байер».

    Источник утверждает, что «Ренн» намерен получить за талантливого игрока не менее 40 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает стоимость Дуэ в 20 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Франции 24 матча, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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