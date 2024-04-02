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    «Манчестер Сити» и «МЮ» интересуются одним из лидеров «Байера»

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    Защитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Джереми Фримпонг
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    Джереми Фримпонг

    По информации Sun Sport, в переходе нидерландского футболиста, который способен сыграть на любой позиции на правом фланге, заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник уточняет, что сумма отступных, указанная в контракте Джереми с «Байером», составляет 40 миллионов фунтов.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Фримпонга в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 25 матчей, забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.

    Напомним, ранее стало известно, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо останется в команде как минимум до конца следующего сезона.

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