«Манчестер Сити» и «МЮ» интересуются одним из лидеров «Байера»

Защитник леверкузенского «Байера»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Sun Sport, в переходе нидерландского футболиста, который способен сыграть на любой позиции на правом фланге, заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Источник уточняет, что сумма отступных, указанная в контракте Джереми с «Байером», составляет 40 миллионов фунтов.

Transfermarkt оценивает стоимость Фримпонга в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 25 матчей, забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо останется в команде как минимум до конца следующего сезона.