Хаби Алонсо: Моя работа в «Байере» еще не окончена

Главный тренервысказался о своем будущем после окончания нынешнего сезона.

«Моя работа в "Байере" еще нё окончена. Я хочу помочь клубу, помочь игрокам… Здесь всё великолепно. Я ещё молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего.

Я не торопился и уверен в том, что принял правильное решение», — приводит слова Алонсо известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» планирует назначить наставника «Байера» на пост главного тренера в 2025-м году.

После 26-и туров леверкузенцы занимают 1-е место в таблице Бундеслиги с 70-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя «Баварию» на 10 баллов.