Источник: «Реал» хочет назначить Хаби Алонсо на пост главного тренера в 2025 году

Действующий главный тренерможет возглавитьв следующем году. Об этом сообщает Sport.es.

Стало известно, что Хаби Алонсо сам хочет возглавить мадридский «Реал». Специалист планирует остаться в «Байере» на следующий сезон, чтобы через год заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «сливочных».

Ранее сообщалось о том, что руководство «Ливерпуля» отказалось от идеи предлагать контракт Хаби Алонсо.

Напомним, что «Байер» до сих пор не проиграл ни одного официального матча во всех турнирах нынешнего сезона. Подопечные Хаби Алонсо занимают 1-е место в таблице Бундеслиги с 70-ю очками в активе, опережая «Баварию» на 10 баллов.