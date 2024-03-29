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    Источник: «Реал» хочет назначить Хаби Алонсо на пост главного тренера в 2025 году

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    Действующий главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Реал» в следующем году. Об этом сообщает Sport.es.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    Стало известно, что Хаби Алонсо сам хочет возглавить мадридский «Реал». Специалист планирует остаться в «Байере» на следующий сезон, чтобы через год заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «сливочных».

    Ранее сообщалось о том, что руководство «Ливерпуля» отказалось от идеи предлагать контракт Хаби Алонсо.

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    • Напомним, что «Байер» до сих пор не проиграл ни одного официального матча во всех турнирах нынешнего сезона. Подопечные Хаби Алонсо занимают 1-е место в таблице Бундеслиги с 70-ю очками в активе, опережая «Баварию» на 10 баллов.

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