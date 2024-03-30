Гончарено рассказал о готовности Влута и Газинского к матчу со «Спартаком»

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Мы провели полноценный сбор, провели контрольную игру. У нас появились травмированные, но и некоторые, наоборот, вернулись в состав. Так что это нормальная ситуация, к которой должен быть готов любой клуб и тренер, нормальная ситуация для команды.

Влут и Газинский хорошо потренировались. Могут рассчитывать на какое‑то время сегодня», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Матч между этими командами стартует 30-го марта в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.